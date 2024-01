OM : Brisé, il annonce son come-back à Marseille !

Thomas Bourseau

L’OM a recruté Azzedine Ounahi pendant le mercato hivernal de 2023. Mais en raison de problèmes personnels et de pépins physiques notamment, le milieu de terrain n’a jamais pu sublimer l’entrejeu du club phocéen avec régularité. En pleine forme avec le Maroc pendant le premier match de la Coupe d’Afrique des nations, Ounahi a annoncé son retour au top.

Azzedine Ounahi n’a pas vécu la meilleure année de sa carrière en 2023. Alors qu’il a débarqué à l’OM après sa belle Coupe du monde avec le Maroc, le milieu de terrain de 23 ans a perdu son meilleur ami courant 2023. Un épisode douloureux qui l’a brisé comme il le confiait à beIN SPORTS ces dernières heures. « Il y a eu aussi des trucs personnels. J’ai perdu mon meilleur ami. J’ai mis du temps à revenir. L’avoir perdu, ça m’a touché énormément ».

Azzedine Ounahi flambe avec le Maroc, de bon augure pour l’OM ?

Ces dernières semaines, Azzedine Ounahi a bénéficié d’un temps de jeu plus conséquent sous les ordres de Gennaro Gattuso. De quoi préparer au mieux la Coupe d’Afrique des nations avec la sélection marocaine. Pour l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face à la Tanzanie (3-0), Ounahi a trouvé le chemin des filets et a réalisé un match plein qui permet de rappeler aux plus nostalgiques le niveau affiché par Azzedine Ounahi pendant la Coupe du monde au Qatar.

«C’est à moi d’être concentré et de travailler pour retrouver le rythme et retrouver le vrai Ounahi»