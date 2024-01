Un joueur de l'OM s'explique après avoir choqué Luis Enrique

Jean de Teyssière

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la belle histoire nous venait du Maroc. La sélection des Lions de l'Atlas est devenue la première nation africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré lors d'un Mondial. Le parcours a été glorieux, le Maroc éliminant l'Espagne en huitièmes de finale et le Portugal en quarts. Après le match face à l'Espagne, Luis Enrique, alors sélectionneur de la Roja, était sans voix face à la prestation XXL d'Azzedine Ounahi. Le milieu de l'OM sait pourquoi l'actuel coach du PSG était si ébahi par sa prestation.

La surprise du Mondial 2022 est sans aucun doute le parcours du Maroc. Les Lions de l'Atlas étaient dans un groupe difficile, avec la Croatie, la Belgique et la Canada. Après avoir battu les Belges et les Canadiens, les Marocains ont terminé premiers et ont dû affronter l'Espagne en huitièmes de finale. L'enfer était promis face à la sélection entraînée par Luis Enrique, mais finalement, les hommes de Walid Regragui ont tenu jusqu'au bout avant de sortir vainqueurs aux tirs au but (0-0, 3-0 t.a.b).

«D'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien»

Durant cette rencontre, l'actuel milieu de l'OM, Azzedine Ounahi avait été omniprésent, au point de choquer Luis Enrique, qui n'en revenait pas en conférence de presse après l'élimination de l'Espagne : « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé, lâchait l’ex-sélectionneur espagnol. Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m’a surpris. »

«Je cours beaucoup, c’est la chose qui a choqué Luis Enrique»