Mercato - OM : «Ultra flippant», Daniel Riolo fracasse les transferts de Marseille

Après le milieu Jean Onana et le latéral gauche Ulisses Garcia, l’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna, évoluant en Norvège. Un profil qui ne convainc pas Daniel Riolo, très dur au moment de dresser un premier bilan du mercato marseillais.

L’OM ne traîne pas dans ce mercato hivernal, alors que Pablo Longoria s’apprête à mettre la main sur son troisième renfort en la personne de Faris Moumbagna, actuellement en Côte d’Ivoire pour y disputer la CAN avec le Cameroun. Une fois sa visite médicale passée, l’attaquant de 23 ans s’engagera ainsi avec l’OM sous la forme d’un transfert estimé à 8M€, succédant au milieu Jean Onana et au latéral gauche Ulisses Garcia. Trois premières recrues loin de convaincre Daniel Riolo.

OM : En direct, il dévoile sa punchline lâchée face à Longoria https://t.co/GlxrTrpiLo pic.twitter.com/ocVlo1bQaF — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« On ne comprend pas »

Sur RMC , le journaliste s’est inquiété du niveau des joueurs dénichés par Pablo Longoria. « Ça va être très difficile que tu en trouves un seul (scout, ndlr) pour dire du bien de ces trois-là. C’est même pas du bien qu’on dit d’eux, on ne comprend pas quoi. C'est ça qui est inquiétant. Moi, très honnêtement, je n'ai pas vu, je ne peux que me référer à ce qu'on dit. Dans ces cas-là, je ne peux pas m'arrêter qu'à ça, j'entends, c'est une source d'information, mais maintenant on va voir ce que ça va donner. Là c'est une source d'inquiétude, mais on va voir, peut-être qu’ils ne sont peut-être pas aussi nuls qu’on me le dit. Mais ce qu’on m'en dit, c'est ultra flippant », confie Daniel Riolo.

Du renfort encore attendu à l'OM