Mercato - OM : C’est bouclé, un attaquant débarque à Marseille !

L'OM tient sa troisième recrue hivernale. Après Jean Onana et Ulisses Garcia, le club marseillais devrait officialiser la signature Faris Moumbagna, sous contrat avec le club norvégien de Bodö/Glimt. L'attaquant, actuellement en Côte d'Ivoire pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi, devrait passer sa visite médicale avant de signer son contrat. L'opération est estimée à 8M€.

Pablo Longoria mène un recrutement international cet hiver. Après Jean Onana, arrivé en provenance du Besiktas, mais aussi Ulisses Garcia, latéral gauche arraché aux Young Boys Berne, un attaquant est attendu dans les prochaine heures à Marseille. Le président de l'OM s'est intéressé au marché norvégien et semble avoir trouvé un profil, capable d'épauler Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

Moumbagna va signer

Comme indiqué par RMC Sport et confirmé par L'Equipe ce mercredi, l'OM devrait signer Faris Moumbagna dans les prochaines heures. Le joueur de 23 ans aurait donné son accord pour rejoindre le championnat de France. Son équipe Bodö/Glimt récupèrera 8M€ grâce à cette transaction.

Sa visite médicale est attendue

Actuellement en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN avec la Cameroun, Moumbagna passera la visite médicale sur place ce mercredi. Si tout se passe bien, l'attaquant, auteur de trois buts en six matches en Ligue Europa Conférence, devrait parapher un contrat de quatre ans et demi.