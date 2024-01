Mercato - OM : Un énorme transfert prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, l'OM va boucler le transfert de Faris Moumbagna. L'attaquant de FK Bodø/Glimt débarque pour environ 8M€ à Marseille et pourrait engendrer des départs. A commencer par celui de Vitinha. Des intermédiaires sonderaient déjà le marché et son transfert ne serait pas à exclure. Encore faut-il que des offres arrivent.

Comme à chaque mercato, l'OM s'active. Ainsi, après Jean Onana et Ulisses Garcia, c'est Faris Moumbagna qui va s'engager avec le club phocéen. Méconnu du grand public, l'attaquant camerounais débarque en provenance de FK Bodø/Glimt pour 8M€. Une arrivée surprise qui relance l'avenir de Vitinha.

Vitinha sur le départ ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato , l'OM ne fermera pas la porte à un départ de Vitinha sur une belle offre se présente. Recruté pour 32M€, il y a un an, l'attaquant portugais n'a jamais réussi à justifier son statut de joueur le plus joueur de l'histoire de l'OM, au point que la porte ne soit plus fermée pour un transfert.

L'OM n'a toujours pas reçu d'offres