Vente OM : Longoria va vendre la mèche pour l’Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs concernant l’arrivée de l’Arabie Saoudite à l’OM s’accélèrent, sans que rien ne soit officiel pour le moment. Néanmoins, le départ de Pablo Longoria, après ceux des autres dirigeants du club, serait un indice important concernant la vente du club phocéen aux Saoudiens. Tout pourrait donc se décanter dans les prochaines semaines.

Depuis le mois de septembre et les incidents survenus durant une réunion, l'OM a vu filer plusieurs dirigeants dans la foulée de Marcelino. Javier Ribalta a démissionné, David Friio et Matthieu Louis-Jean ont rejoint l'OL, tandis que Pedro Iriondo a été le dernier a quitté le navire ces derniers jours. Pablo Longoria se retrouve donc esseulé, privé de ses proches, et pourrait même être le prochain à faire ses valises. Plusieurs rumeurs annoncent même que l'actuel président de l'OM pourrait partir avant même la fin du mois de janvier. Selon Thibaud Vézirian, ce serait l'ultime indice qui confirme la vente du club à l'Arabie Saoudite.

Mercato - OM : Feu vert pour le prochain transfert de Longoria https://t.co/4A0Sb3QGcr pic.twitter.com/y3ZBL2rGIj — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Le départ de Longoria, dernier indice de la Vente OM ?

« Iriondo avait indiqué à des proches en privé qu’il finirait ses tâches et qu’il partirait d’ici la fin janvier ; c’est tout à fait ce qui s’est passé, donc il n’y a aucune surprise là-dedans. Maintenant, on nous annonce que le prochain, c’est Longoria. Vu ce qui s’est passé en septembre, tout le monde sait que l’ère Longoria touche à sa fin. Il est déjà resté beaucoup plus longtemps que prévu à un poste de président et tout porte à croire que la suite, c’est bien sûr une officialisation de cession de l’Olympique de Marseille et rien d’autre », confie le journaliste sur sa chaîne Twitch , avant de confirmer que la vente de l’OM était bouclée.

«C’est un peu sauve-qui-peut à l’Olympique de Marseille»