Vente OM : Il annonce un «très gros projet» à Marseille

Samedi soir, l'OM officialisait le départ de Pedro Iriondo, directeur de la stratégie et du développement. Un nouveau lieutenant de Pablo Longoria prend la porte. Et selon Thibaud Vézirian, ces départs sont le signe d'un changement imminent à Marseille. Selon lui, le club phocéen serait sur le point de changer de main.

Après Javier Ribalta et David Friio, un autre bras droit de Pablo Longoria s'en est allé. Arrivé à l'OM en 2021, Pedro Iriondo a quitté le club marseillais. Le responsale a été profondément marqué par les tensions entre le club marseillais et ses supporters, notamment en septembre dernier. Mais selon Thibaud Vézirian, ce départ s'inscrit dans un projet plus grand. Le prochain sur la liste devrait être nul autre que Pablo Longoria.

« Tout est désormais OK »

« Maintenant, on nous annonce que le prochain, c’est Longoria. Vu ce qui s’est passé en septembre, tout le monde sait que l’ère Longoria touche à sa fin. Il est déjà resté beaucoup plus longtemps que prévu à un poste de président et tout porte à croire que la suite, c’est bien sûr une officialisation de cession de l’Olympique de Marseille et rien d’autre. Tout a été mis en place pour cela (...) Aujourd’hui, les voyants sont au vert, tant au niveau des sources qui nous disent que tout est désormais OK, qu’au niveau des hommes » a lâché Thibaud Vézirian.

Vézirian annonce la couleur