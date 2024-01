Vente OM : «Il vendra», Riolo balance en direct sur McCourt

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. Mais ça fait maintenant de très longs mois qu’il est question de la vente du club phocéen. Si l’Américain n’a cessé de démentir toute envie de départ, il est sans cesse répété que la cession de l’OM serait imminente. McCourt va-t-il alors passer la main ? Daniel Riolo en est sûr…

Si l’OM est aujourd’hui sous pavillon américain, cela pourrait prochainement changer. En effet, alors que la vente du club phocéen fait énormément parler, Frank McCourt pourrait laisser sa place notamment aux Saoudiens comme il est annoncé par certains. Aucun signe cependant d’une officialisation de la vente de l’OM actuellement, mais cela pourrait ne pas tarder.



« L’OM, il en a rien à cirer »

Au micro de RMC , lors de L’After Foot , Daniel Riolo a évoqué le dossier de la vente de l’OM. Et pour lui, Frank McCourt s’en ira sur la bonne offre arrive entre ses mains : « L’actionnaire ne va plus mettre un rond. L’OM, il en a rien à cirer, il s’est lancé dans l’aventure et il a bien que ça ne s’était pas passé comme il l’imaginait. Maintenant, s’il y a quelqu’un qui veut lui racheter le club et qui a les moyens, il le vendra ».

« Il n’a aucun intérêt à garder l’OM