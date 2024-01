Le vestiaire de l’OM balance sur Dimitri Payet

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l’OM a décidé de se séparer de Dimitri Payet. A Marseille, ça a été un déchirement pour tout le monde, à commencer bien évidemment par les désormais ex-coéquipiers de l’international français. Valentin Rongier a passé plusieurs saisons aux côtés de Payet et il s’est confié sur le désormais joueur de Vasco de Gama.

Joueur de l’OM pendant 9 saisons, Dimitri Payet a fait le bonheur du club phocéen. Une belle histoire qui s’est toutefois terminée lors du dernier mercato estival, la direction de Marseille ne comptant plus sur lui. Payet a donc fait ses valises et l’OM a perdu un grand homme et un grand joueur…

« C’est le plus gros chambreur de l’histoire de l’OM »

S’exprimant pour Colinterview , Valentin Rongier s’est confié sur ses années aux côtés de Dimitri Payet. Le joueur de l’OM a notamment expliqué : « Payet ? C’est le plus gros chambreur de l’histoire de l’OM. C’est toujours subtile, bien fait. J’ai bien rigolé avec lui ».

« Jouer avec Dim, ça a toujours été un plaisir »