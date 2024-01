OM : «J’étais comme lui», Gattuso lui déclare sa flamme

Thomas Bourseau

Blessé depuis deux mois, Valentin Rongier ne traîne pas pour sa rééducation après son opération au genou gauche. Déjà sur le chemin du retour avec de la course extérieure, le milieu de terrain de l’OM ne sera pas jeté dans la fosse aux lions plus tôt que prévu. Et Gennaro Gattuso en fait une affaire personnelle. Explications.

Le 4 novembre dernier, malgré le fait qu’il ait pris part à l’intégralité de la rencontre opposant l’OM au LOSC au Vélodrome (0-0), Valentin Rongier a contracté une blessure au genou gauche qui lui a valu une opération et une indisponibilité de trois mois.

«J'étais comme lui et ça m'a coûté cher parfois»

En ce début d’année 2024, Valentin Rongier semble être plus que dans les temps puisque le milieu de terrain de l’OM a déjà repris la course en extérieur. Cependant, Gennaro Gattuso refuse de précipiter le retour à la compétition de Rongier bien qu’il se reconnaisse parfaitement dans cette détermination à toute épreuve.



« Il a commencé à courir à l'extérieur. Je pense qu'il progresse bien. Il faut un peu le tenir, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne veut jamais s'arrêter, qui est toujours en mouvement, mais on connaît les petits problèmes qui peuvent surgir, avec les tendons rotuliens par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent arriver si on reprend trop vite. Après, c'est quelqu'un, on le connaît, qui est incroyable. Une personne incroyable et toujours à s'entraîner comme un damné. Il faut respecter les délais. C'est un conseil que je peux lui donner à un niveau personnel. Moi, j'étais comme lui et ça m'a coûté cher parfois. Il faut vraiment qu'on reste calme, tranquille, mais je pense qu'on est sur la bonne voie ». a confié l’entraîneur de l’OM et ancienne icône du Milan AC.

«Fin janvier, début février, on pourra commencer à parler de date»