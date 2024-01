Gattuso débarque, le vestiaire de l'OM jubile

Jean de Teyssière

L'OM a vécu un début de saison compliqué. En août, le club n'est pas parvenu à disposer du Panathinaïkos pour se qualifier en Ligue des Champions. Puis, le début de saison a été très compliqué, avec une douzième place en septembre. Entre temps, Marcelino, l'entraîneur arrivé en août, a démissionné suite à une réunion houleuse entre les supporters marseillais et la direction. Depuis que Gennaro Gattuso a pris la suite, l'apaisement est de retour et Jordan Veretout en est heureux.

L'incendie qui s'était déclaré à l'OM a finalement était éteint en quelques jours par Gennaro Gattuso. L'entraîneur italien a permis à l'OM d'avancer plus sereinement dans sa saison et avec succès puisque les Marseillais ont enchaîné une série de six matchs sans défaite fin 2023. Un retour au calme salué par les joueurs de l'OM.

«On sait qu'on va faire une bonne deuxième partie de saison»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jordan Veretout voit grand en 2024 : « Quand Gattuso est arrivé, on jouait tous les trois jours et c'est plus dur de travailler sur l'aspect tactique. On sait qu'on va faire une bonne deuxième partie de saison et qu'on est capable de réaliser de très bonnes choses. »

«Le coach a ramené cette grinta, cette joie de vivre dans le vestiaire»