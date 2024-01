Un joueur de l'OM tourne le dos à l'équipe de France et s'explique

Thibault Morlain

Milieu offensif de l'OM, Amine Harit a été appelé par Walide Regragui pour disputer la CAN avec le Maroc. A 26 ans, il porte donc le maillot des Lions de l'Atlas, lui qui évoluait pourtant en équipe de France plus jeune. Mais à l'heure de faire un choix, Harit a penché vers le Maroc, un choix sur lequel il est revenu.

En 2016, l'équipe de France U19 remportait l'Euro, menée notamment par un certain Kylian Mbappé. Mais l'actuel joueur du PSG n'était pas seul et à ses côtés, on pouvait retrouver notamment Amine Harit. Le fait est que plus tard, l'actuel milieu de l'OM a tourné le dos aux Bleus pour évoluer avec le Maroc, pays d'où est originaire sa famille.

Mercato - OM : Un transfert bouclé en quelques heures à Marseille ? https://t.co/6csXsl0ogO pic.twitter.com/H5eXeMeHBA — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

«C'était évident...»

A l'occasion d'un entretien accordé à Lion de l'Atlas , Amine Harit est revenu sur son choix de privilégier le Maroc plutôt que l'équipe de France. Le joueur de l'OM a alors fait savoir : « A un moment, ce sont des choix de famille de ses racines, des envies personnelles. Je ne me posais pas vraiment la question durant mes années en sélection jeune, mais c'était évident pour moi qu'en senior, mon choix allait se porter sur le Maroc ».

«En aucun cas je regrette d'avoir joué pour la France»