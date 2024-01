Un joueur de l’OM fait une grosse mise au point

Hugo Chirossel

À l’instar de sept autres joueurs de l’OM, Amine Harit s’apprête à participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Avant le début de la compétition, l’international marocain s’est confié à RMC Sport. L’occasion pour lui d’évoquer le poste qu’il occupera en sélection et de faire une mise au point sur son utilisation à Marseille.

Comme on pouvait s’y attendre, l’OM est le club de Ligue 1 le plus impacté par la Coupe d’Afrique des Nations. Huit joueurs devaient s’envoler pour la Côte d’Ivoire afin de disputer la CAN avec leur sélection : Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc), Chancel Mbemba (République démocratique du Congo), Pape Gueye (Sénégal), Ismaïla Sarr (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal) et Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), tandis que François-Régis Mughe a finalement décidé de rester à Marseille, comme indiqué par L'Équipe .

OM : C’est confirmé, 8 joueurs quittent Marseille ! https://t.co/It68x48OXF pic.twitter.com/rYw9o7LSls — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

« Je ne suis pas "dix" malgré ce que les gens peuvent penser »

Un an après sa grave blessure au genou qui l’avait privé de la Coupe du monde, Amine Harit sera cette fois-ci présent avec le Maroc pour participer à la CAN. Quelques jours avant de faire son entrée dans la compétition, le milieu de terrain âgé de 26 ans s’est livré auprès de RMC Sport . Amine Harit a notamment évoqué son poste préférentiel et comment Walid Regragui allait l’utiliser. L’occasion pour lui de mettre les choses au clair sur son utilisation sous les ordres de Gennaro Gattuso à l'OM.

« Je préfère jouer au milieu de terrain ! »