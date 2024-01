McCourt a fixé un prix pour la vente de l’OM

Arnaud De Kanel

Les rumeurs autour d’une potentielle vente de l’OM refont surface depuis quelques temps et le début de saison très agité des Olympiens n’a rien arrangé. Le 10 Sport s’est renseigné sur le dossier. Frank McCourt cherche bien à vendre son club mais il n’a pas reçu d’offre satisfaisante pour le moment. Le prix fixé par l’Américain repousse les prétendants.

L’OM a été particulièrement décevant en début de saison, suscitant l'indignation des supporters qui ont exprimé leur mécontentement lors d'une réunion agitée des leaders de groupes. Cependant, du côté du propriétaire Frank McCourt, un silence assourdissant plane, alimentant ainsi les spéculations autour d'une possible vente du club à l'Arabie saoudite. Le propriétaire de l’OM est à l’écoute des offres mais à partir d’un certain prix.

OM : Événement exceptionnel à Marseille, Gattuso valide https://t.co/fFu6VeFLP0 pic.twitter.com/mlP4q2QD52 — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

McCourt réclame entre 300 et 350M€

Le 10 Sport a mené l'enquête pour éclaircir les diverses rumeurs qui circulent ces dernières semaines. Selon nos sources, Frank McCourt envisage bel et bien de vendre l'OM, mais aucune offre concrète n'a été présentée jusqu'à présent. Malgré cela, plusieurs fonds d'investissement surveillent de près la situation. Cependant, McCourt reste inflexible : il ne discutera qu'à partir d'offres comprises entre 300 et 350 millions d'euros, un prix qui éloigne les prétendants, y compris l'Arabie saoudite, pourtant réputée pour sa richesse.

L'OM trop cher pour l'Arabie saoudite

Selon nos informations, l'Arabie saoudite ne place pas l'OM en tête de ses priorités. Le pays se concentre avant tout sur l'organisation de la Coupe du monde 2034 et des Jeux olympiques. Par ailleurs, les Saoudiens portent également leur intérêt sur des clubs en Allemagne et en Belgique. Bien que l'OM suscite un certain intérêt, il ne semble pas être la priorité absolue de ce puissant investisseur, laissant ainsi planer le doute quant à une éventuelle conclusion, au grand désarroi de certains supporters marseillais qui aspirent ardemment à l'arrivée de ce richissime investisseur.