Vente OM : Une annonce va tomber, c’est imminent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse saoudienne, le PIF, le fonds d'investissement du pays, voudrait mettre la main sur un nouveau club européen. Après Newcastle, un rachat de l'OM serait envisagé. Mais pour Thibaud Vézirian, le cap de l'intérêt a été franchi. Aujourd'hui, l'issue de ce feuilleton ne fait plus le moindre doute.

Frank McCourt est toujours à la tête de l'OM, mais jusqu'à quand ? Depuis quelques semaines, les rumeurs sur une possible vente du club marseillais se sont intensifiées. La dernière information provient d'Eid Al Misehal, journaliste pour le média Al Yaum et proche d'un responsable du football saoudien selon le journaliste Thibaud Vézirian. Selon lui, l'OM serait la grande priorité du PIF.

Un attaquant va «exploser» à l'OM, il annonce du lourd https://t.co/F7MR098ePG pic.twitter.com/A6oOhrF0v8 — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Vézirian en remet une couche sur la vente de l'OM

« Il est de la famille Al Misehal, qui est très probablement celle de Yasser Al Misehal, le responsable du football saoudien. On sait que, compte tenu du fonctionnement de l’Arabie Saoudite, ces personnes ne peuvent pas se permettre de dire n’importe quoi, surtout avec leur fonction et leur nom. C’est devenu une tradition pour les médias saoudiens de confirmer l’arrivée et l’officialisation prochaine de la vente de l’OM à un consortium mené par les Saoudiens » a déclaré Vézirian pour Team Football. Mais le journaliste français va plus loin et annonce que le deal est déjà bouclé avec Frank McCourt.

Mystère en ce qui concerne la date