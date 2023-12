Vente OM : Une nouvelle bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois en raison de ses sorties répétées sur la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a décidé de répondre à ses détracteurs lors de l'un de ses lives Twitch. Le journaliste en a profité pour confirmer le départ prochain de Frank McCourt. Selon lui, c'est la seule issue possible dans ce dossier.

Thibaud Vézirian ne prend pas de pincettes. Selon le journaliste, l'OM devrait changer de main dans les prochaines semaines. Frank McCourt serait sur le départ. Un consortium international pourrait prendre sa place à la tête du club marseillais. Sauf que certains supporters marseillais commencent à perdre patience. Car cela fait trois ans que les premières rumeurs de vente sont apparues. Mais Vézirian campe sur ses positions, malgré les critiques de plusieurs internautes.

Vézirian règle ses comptes

« Je ne comprends pas comment on peut me demander si je suis sérieux, alors que j’ai fait trois ans d’enquête avec tout ce que j’ai révélé, tout ce que j’ai mis en lumière, j’ai cité des sources de différents niveaux (…) Le sujet de la vente de l’OM est un dossier complexe, mais c’est vrai qu’il y a de l’impatience et c’est un bazar permanent parce que certains médias veulent en faire une série Netflix. Cela a permis de perdre beaucoup de supporters (…) Mohamed Bouhafsi peut penser ce qu’il veut, mais je maintiens mes informations, car je sais ce qu’il arrive » a déclaré Vézirian sur Twitch.

« C’est inéluctable »