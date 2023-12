Vente OM : Il annonce «du lourd» avec l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a campé sur ses positions en ce qui concerne la vente de l'OM. Le dirigeant espagnol assure que le club marseillais n'est pas vente. Pas de quoi convaincre Thibaud Vézirian, qui continue d'annoncer le départ prochain de Frank McCourt. Selon lui, un projet ambitieux est en train de se mettre en place en coulisses.

Pablo Longoria a profité de son passage en conférence de presse pour s'exprimer sur les rumeurs liées à la vente de l'OM et à l'implication de Frank McCourt. La réponse de l'Espagnol a été claire. « Son niveau d'engagement est le même qu'il y a un ou deux ans. Sommes- nous obligés de vendre ? Non, parce que nous n'avons pas besoin de trésorerie. On peut finir le 30 juin avec un exercice similaire avec celui de la saison dernière » a confié Pablo Longoria.

Mercato - OM : Un flop fixe ses conditions pour son départ https://t.co/ArhUxwj29n pic.twitter.com/Kfuk7tldB0 — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Vézirian affiche ses doutes après la sortie de Longoria

Mais selon Thibaud Vézirian, McCourt a perdu énormément d'argent ces dernières années et serait dans le rouge. « Longoria explique que l’OM est financièrement dans une position confortable, alors que les pertes cumulées depuis le début des années McCourt sont de 500 à 600 millions d’euros. Donc faudra nous expliquer un jour qui remet au pot, comment ça se passe pour être confortable » a lâché le journaliste sur Twitch.

« Ça va être du lourd, un très grand projet »