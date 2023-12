Vente OM : Pablo Longoria annonce une bonne nouvelle

Amadou Diawara

Depuis de longs mois, de nombreuses rumeurs annoncent une possible vente de l'OM. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria s'est positionné sur la question. Et le président marseillais a assuré que le propriétaire Frank McCourt n'était pas contraint de lâcher le club. L'OM n'ayant plus de souci de trésorerie.

Frank McCourt a racheté l'OM le 17 octobre 2016. Et après sept saisons, le propriétaire marseillais pourrait prendre ses jambes à son cou. Alors que l'OM aurait multiplié les problèmes d'ordre financier, Frank McCourt pourrait se laisser tenter par une vente du club selon certaines rumeurs. Une information totalement balayée par Pablo Longoria.

L'OM n'est pas obligé de vendre

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a affirmé que Frank McCourt - le propriétaire de l'OM - n'était pas contraint de vendre le club. A en croire le président marseillais, la trésorerie olympienne se porterait très bien.

«Nous sommes dans une situation de trésorerie confortable»