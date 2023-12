Un joueur de l’OM se lâche sur Aubameyang

Hugo Chirossel

10 ans après son départ de l’ASSE, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour en Ligue 1 l’été dernier. L’attaquant âgé de 34 ans s’est engagé pour trois ans avec l’OM, jusqu’en juin 2026, tout comme Amir Murillo. Ce dernier a d’ailleurs confié qu’il était un grand admirateur de l’ancien joueur du Borussia Dortmund et d’Arsenal.

Critiqué depuis son arrivée en provenance de Chelsea l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a empilé les buts dernièrement. Au-delà de ses 12 réalisations toutes compétitions confondues, dont 5 en championnat, le Gabonais s’est également distingué par ses passes décisives.

7 passes décisives pour Aubameyang

En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a délivré 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison, dont deux à destination d’Amir Murillo, auteur de 2 buts depuis le début de la saison. La première lors de la victoire face à l’OL (3-0), puis la seconde contre Clermont (2-1). Les deux hommes s’entendent même en dehors du terrain, comme l’a confié l'international panaméen, grand admirateur de l'attaquant de 34 ans.

« L'un des joueurs que j'admire le plus »