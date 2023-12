Le groupe WhatsApp de l’OM révélé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’heure des vacances pour les joueurs de Ligue 1, disposant de quelques jours de repos pour profiter des fêtes avant de se retrouver pour une deuxième partie de saison chargée, avec notamment le début de la Coupe de France. Du côté de l’OM, Gennaro Gattuso pense déjà à la suite et n’hésite pas à mettre la pression à ses joueurs avec un programme envoyé par WhatsApp.

Pour la dernière journée de la phase aller, l’OM a enchaîné avec un nouveau match sans défaite sur la pelouse de Montpellier (1-1) et finit donc l’année 2023 à la 6e position au classement en Ligue 1 après un début de saison très poussif. Place désormais à quelques jours de repos pour les fêtes, même si Gennaro Gattuso n’a pas l’intention de lâcher ses joueurs, qui devront suivre un programme spécial dévoilé sur WhatsApp , afin de revenir plus fort l'année prochaine.

«Nous avons envoyé un programme à nos joueurs via un groupe WhatsApp»

« En ce qui concerne le programme de la trêve, nous avons envoyé un programme à nos joueurs via un groupe WhatsApp avec des séances de cardio et quatre séances d'entraînement , a indiqué mercredi soir en conférence de presse l’entraîneur de l’OM, relayé par Le Phocéen. J'espère qu'ils seront en bonne forme pour la séance du 29 décembre, que nous effectuerons au stade Vélodrome devant 10 ou 15 000 enfants venus exprès pour l'occasion . »

Le message de Gattuso avant Noël