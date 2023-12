Un piège attend l’OM, Gattuso lance un avertissement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a fini sa première partie de saison avec un nul contre Montpellier (1-1) et se prépare désormais pour ses premiers rendez-vous de l’année 2024, avec notamment un 32e de finale de Coupe de France contre l'US Thionville-Lusitanos (National 3). Alors que la formation phocéenne est déjà tombée dans le piège par le passé, Gennaro Gattuso refuse de prendre ce match à la légère.

Après un début de saison très mouvementée, marquée notamment par une crise institutionnelle et le départ de son entraîneur Marcelino, l’OM termine la phase aller de la Ligue 1 à la 6e place après son nul à Montpellier (1-1) mercredi. La bonne série se poursuit pour le club phocéen, qui n’a plus perdu en Championnat depuis le 12 novembre à Lens (0-1). Les joueurs de Gennaro Gattuso peuvent désormais profiter des fêtes, mais leur entraîneur a déjà la tête au premier rendez-vous de 2024.

Mercato - OM : Un gros coup cet hiver ? Son agent sort du silence https://t.co/EW4T1XkV7X pic.twitter.com/sumRyJYDsP — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

L’OM veut éviter l’humiliation contre l'US Thionville-Lusitanos

Le 7 janvier prochain, l’OM entrera en lice en Coupe de France et ira à Metz pour affronter l'US Thionville-Lusitanos, club de National 3 (5e division). Par le passé, le club phocéen s’est déjà pris les pieds dans le tapis face à un modeste adversaire, et notamment la saison dernière en chutant contre Annecy (2-2, 7 t.a.b. à 6) en quart de finale, sur la pelouse du Vélodrome. Gennaro Gattuso souhaite éviter l’humiliation.

« Il nous incombe de respecter notre adversaire »