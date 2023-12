OM : Gattuso fait pleurer un joueur, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui au PSV Eindhoven, Hirving Lozano a côtoyé Gennaro Gattuso lors de son passage au Napoli entre 2019 et 2021. Mais l'international mexicain ne garde pas un bon souvenir de sa collaboration avec l'actuel entraîneur de l'OM. Ce mercredi, l'ailier droit de 28 ans a évoqué son calvaire en Italie.

Avant l'OM, Gennaro Gattuso a fait ses classes en Italie. D'abord à Palerme, en Crète, à Pise, au Milan AC puis au Napoli. Entre 2019 et 2021, le technicien a dirigé les actuels champions d'Italie entre 2019 et 2021. Durant son passage en Serie A, Gattuso a eu la chance de côtoyer Hirving Lozano. Mais pas sûr que l'international mexicain conserve un bon souvenir du champion du monde 2006. Le technicien n'avait pas hésité à le mettre de côté au moment de son arrivée.





Lozano se lâche sur Gattuso

« Il ne me connaissait pas, il ne savait même pas où je jouais, mais il ne m’a jamais rien demandé. Tu sais, quand tu es footballeur, il y a des moments où tu te dis : ’Wow ! Les choses ne vont pas bien ici’. Quand il arrive, il change les joueurs et il ne m’a jamais utilisé » a confié Lozano lors de l'émission Hugo Sánchez Presenta.

« J’ai pleuré de désespoir avec ma femme »