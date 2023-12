Gattuso s’enflamme pour le «guerrier» de l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé lors de l’été 2022 en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot s’est rapidement imposé comme un des leaders de l’OM. Cette saison, en raison de l’absence de Valentin Rongier, c’est lui qui a hérité du brassard de capitaine. Gennaro Gattuso apprécie beaucoup le défenseur âgé de 30 ans, qu’il a encensé ce mardi en conférence de presse.

Étant la plupart du temps sur le banc la saison dernière, Dimitri Payet a progressivement laissé le capitanat de l’OM à Valentin Rongier. Mais ce dernier n’est pas le seul capitaine du club marseillais, comme l’a confié Gennaro Gattuso ce mardi en conférence de presse. D’autant plus que le milieu de terrain est actuellement blessé et en son absence, c’est Samuel Gigot qui le plus souvent hérite du brassard, un joueur très apprécié par le technicien italien.

Mercato - OM : Signature surprise à Marseille ! https://t.co/nVUvv3Cyj2 pic.twitter.com/fzExFKqcv1 — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Gattuso est fan de Gigot

« Quand je suis arrivé, il y avait cinq capitaines. Il y avait Valentin Rongier qui avait le statut de capitaine. Pau Lopez a pu porter le brassard pour quelques matchs parce que c’est le plus ancien, il est au club depuis plus de temps. Mais sincèrement je n’aime pas que le capitaine soit un gardien de but. Je lui ai expliqué, il est intelligent donc il a compris. Effectivement, on a cinq capitaines. Gigot, je l’apprécie beaucoup pour son esprit, son professionnalisme, son charisme. Je suis très content et les gars aussi sont très contents de ce capitaine. C’est quelqu’un qui parle beaucoup sur le terrain, qui a une voix qui porte, un rôle très important », a déclaré Gennaro Gattuso, à la veille du déplacement de l’OM à Montpellier.

«J’apprécie beaucoup Gigot pour son esprit de guerrier»