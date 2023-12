Mercato - OM : Gattuso sauvé par les derniers transferts ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM respire en cette fin d'année 2023 et reste sur quatre victoires de rang en championnat, grâce notamment à un Pierre-Emerick Aubamayang en bien meilleure forme. Et Jérôme Rothen salue d'ailleurs le rendement de l'ensemble des recrues du mercato estival, qui permettent à la formation de Gennaru Gattuso de se donner de l'air au classement.

Récent vainqueur de Rennes (2-0), Lyon (3-0), Lorient (4-2) et Clermont (2-1), l'OM termine cette année civile 2023 en beauté et reste donc sur quatre succès de rang en championnat. Les renforts du dernier mercato estival, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, semblent enfin trouver leur rythme de croisière au sein du club phocéen, et sont donc en train de donner raison à Gennaro Gattuso qui était pourtant vivement critiqué depuis sa nomination sur le banc de l'OM en septembre.

OM : Un joueur vit un calvaire, il propose une solution à Gattuso https://t.co/Rv4Piv7Kgg pic.twitter.com/lHAkcDZAhy — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Rothen emballé par l'OM

Sur les ondes de RMC Sport lundi soir, Jérôme Rothen s'est confié sur ce regain de forme : « L'OM peut-il de nouveau être ambitieux cette saison ? Il fallait une série pour retrouver un OM de nouveau ambitieux. En plus on voit des équipes devant qui ont piétiné ces derniers temps. Ce qui me fait dire que je suis un peu plus optimiste pour l’OM après ces quatre, cinq matchs, c’est le réajustement tactique parce que ça correspond un peu plus au profil des joueurs. On le voit, ça dégage une force collective », estime l'ancien joueur du PSG.

« Les recrues sont au rendez-vous »