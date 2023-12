Vente OM : Un secret bien gardé sur l'Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois désormais, la vente de l'OM est largement commentée, mais rien n'est officiel pour le moment. Il faut dire que Thibaud Vézirian, très actif sur le sujet, refuse d'annoncer une date pour l'arrivée de l'Arabie Saoudite à Marseille, bien que tout soit bouclé. Le journaliste estime que l'information n'est pas suffisamment concrète.

C'est le sujet qui affole l'OM depuis plusieurs mois désormais. En effet, la vente du club et l'arrivée de l'Arabie Saoudite sont régulièrement annoncées, au point que plusieurs médias assurent même que tout est bouclé dans ce feuilleton. Cependant, rien n'est officiel pour le moment, et rien ne semble imminent. Thibaud Vézirian, qui assurait pourtant en février 2020 que le communiqué était prêt pour être diffusé, révèle désormais ne pas être en mesure d'annoncer une date pour l'arrivée de l'Arabie Saoudite.

Vente OM : McCourt quitte Marseille, l'Arabie Saoudite arrive ? https://t.co/VK8SzfvQem pic.twitter.com/0cSVu4S1ro — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Vézirian refuse d'annoncer une date pour la Vente de l'OM

« Avec la multitude de sources que j’ai dans les différents pays, certains s’avancent sur une date. Est-ce que je trouve ça intéressant comme info à donner : non. Est-ce que je trouve ça crédible et sérieux : non », assure le journaliste sur sa chaîne Twitch , avant de poursuivre.

«C’est un sujet qui peut se décider et tomber du jour au lendemain»