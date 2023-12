OM : Gattuso annonce plusieurs coups durs

Hugo Chirossel

Fort de quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse de Montpellier mercredi, à l'occasion de la 17e et dernière journée de l’année 2023. Un match pour lequel Gennaro Gattuso n’aura pas un groupe au complet à sa disposition, comme il l’a confié ce mardi en conférence de presse.

L’OM a l’occasion de faire un 5 sur 5 mercredi, lors de son déplacement sur la pelouse de Montpellier. Les Olympiens ont remporté tous leurs matchs disputés en championnat depuis le début du mois de décembre, contre le Stade Rennais (2-0), l’OL (3-0), Lorient (2-4) et dimanche dernier face à Clermont (2-1).

Plusieurs absents pour le déplacement à Montpellier

Un match pour lequel l’OM va devoir composer avec quelques absences. À commencer par celle de Valentin Rongier, qui ne devrait pas être de retour avant le mois de février. Présent en conférence ce mardi, Gennaro Gattuso a confirmé que Joaquin Correa (blessure) et Renan Lodi (suspension) ne seraient également pas présents.

Rongier et Correa blessés, Lodi suspendu