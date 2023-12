OM : Gattuso est validé par une légende du club

Arnaud De Kanel

L'OM retrouve des couleurs et confirme son retour au premier plan. Vainqueurs de Clermont dimanche, les Olympiens ne sont plus qu'à quatre points du podium. Le changement d'entraineur a payé et Gennaro Gattuso réalise du très bon travail. Légende du club, Jean-Pierre Papin a salué les débuts réussis de l'Italien.

Gennaro Gattuso a su remettre le navire OM à flots depuis son arrivée. Si tout n'a pas été facile au début, l'Italien a inversé la tendance et son équipe est désormais très proche du podium. Il est l'homme de la situation selon Jean-Pierre Papin.

Papin valide Gattuso

Ambassadeur de l'OM, Jean-Pierre Papin était du déplacement à Nyon ce lundi pour le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa. Le club phocéen a hérité du Shaktior Donetsk. Le club ukrainien défiera donc son homologue phocéen en février prochain et Gennaro Gattuso devrait sans aucun doute être aux commandes puisque Papin estime que le vestiaire a adopté son discours.

«Gattuso a une philosophie qui plaît aux joueurs, il a rétabli la situation»