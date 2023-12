Gattuso enchaine avec l’OM, le vestiaire jubile

Arnaud De Kanel

L'OM ne perd plus en Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso ont signé une quatrième victoire consécutive en championnat dimanche en battant Clermont. Les Marseillais, pas très loin du barragiste il y a quatre journées, reviennent de loin et poursuivent leur belle remontée au classement. Pape Gueye espère que ça va durer.

A la faveur d'une première mi-temps maitrisée de bout en bout, l'OM a disposé de la lanterne rouge Clermont dimanche. Une victoire, la quatrième de suite, qui permet aux Phocéens de se rapprocher du podium puisqu'ils ne sont plus qu'à 4 points de l'AS Monaco. Tout n'a pas été parfait comme l'a fait remarquer Pape Gueye en zone mixte.

«On avait besoin de points»

« En premier lieu, on va retenir la victoire, on avait besoin de points. On sait qu’à domicile, avec les supporters, on est un grand club et on doit gagner ce match-là. C’est vrai que ça a été compliqué notamment en deuxième mi-temps : on a un peu trop reculé et laisser Clermont jouer. On va voir avec le staff ce qui n’a pas été et corriger ça pour le match à Montpellier », a lâché le milieu de terrain de l'OM, relayé par La Provence , après la rencontre. Content du regain de forme de l'équipe dirigée par Gennaro Gattuso, le Sénégalais veut bien évidemment poursuivre sur cette lancée.

«J’espère qu’on va continuer comme ça»