OM : Gattuso lance sa révolution, un joueur lui répond

Porté par un excellent Leonardo Balerdi notamment, l'OM a signé une quatrième victoire consécutive en championnat grâce à son succès au Vélodrome face à Clermont ce dimanche (2-1). Et trois de ces quatre victoires ont été acquises sous le nouveau système de jeu instauré par Gattuso : le 3-5-2. Après la rencontre, l'Argentin a eu l'occasion d'avouer ce changement.

Le Vélodrome est toujours une forteresse imprenable. Ce dimanche après-midi, l'OM a décroché sa quatrième victoire de rang en Ligue 1 à l'occasion de la réception de Clermont (2-1). Affichant un bilan de 8 victoires pour 3 matchs nul dans son antre, le club phocéen est donc toujours invaincu sur ses terres depuis le début de la saison.

L'OM change de système de jeu

Si Marseille va mieux ces derniers temps, elle le doit grandement à son entraîneur, Gennaro Gattuso. En effet, depuis la victoire face à Lyon au début du mois (3-0), le technicien transalpin a délaissé son système à quatre défenseurs pour passer en 3-5-2. Et force est de constater que ce choix paye.

« On est prêt pour jouer à 4, on est prêt pour jouer à 5 aussi »