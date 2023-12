Problème pour l'OM, les cadres interpellent le vestiaire

Hugo Chirossel

Opposé à Clermont ce dimanche, l’OM a obtenu sa quatrième victoire consécutive en championnat. Si les Olympiens ont maîtrisé la première période, ils se sont tout de même fait peur dans le second acte. Satisfaits du résultat, Samuel Gigot et Geoffrey Kondogbia ont admis qu’ils avaient eu plus de difficultés en deuxième mi-temps.

Après avoir battu le Stade Rennais (2-0), l’OL (3-0) et Lorient (2-4), l’OM a enchaîné avec une quatrième victoire d’affilée en championnat ce dimanche lors de la réception de Clermont (2-1). Les hommes de Gennaro Gattuso se sont mis à l’abri en première mi-temps, grâce à des buts d’Amir Murillo et d’Amine Harit. Mais ils ont reculé en deuxième période et ont même vu Jim Allevinah réduire l’écart au score.

«En ce moment on a pas mal de difficultés, surtout en deuxième mi-temps»

« C’est vrai que ça a été une deuxième mi-temps assez compliquée », a déclaré Samuel Gigot au micro de Prime Vidéo . « En ce moment on a pas mal de difficultés, surtout en deuxième mi-temps. Avec ce but on a un petit peu douté, mais le plus important ce soir c’était la victoire, de continuer sur notre série. On est content pour la victoire, en tant que défenseur c’est sûr qu’on est toujours déçu quand on encaisse un but comme ça. Le plus important c’est l’équipe et d’avoir pris les trois points . »

«Il faut qu’on essaye d’être régulier»