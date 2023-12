OM : Après son calvaire, Payet envoie un beau message

Hugo Chirossel

À l’occasion du match entre l’OM et Clermont (2-1) ce dimanche, Dimitri Payet en a profité pour faire son retour au Stade Vélodrome. Le Réunionnais était présent pour assister à ce match et s’est arrêté au micro de Prime Vidéo. Il est notamment revenu sur la saison dernière au cours de laquelle il a eu beaucoup moins de temps de jeu et a adressé un message aux supporters marseillais.

Après avoir obtenu le maintien en première division brésilienne avec Vasco de Gama, Dimitri Payet a profité de ses vacances pour faire son retour à Marseille. Le Réunionnais de 36 ans était présent au Stade Vélodrome ce dimanche pour assister à la rencontre entre l’OM et Clermont. Il a pris le temps de s’arrêter au micro de Prime Vidéo pour évoquer plusieurs sujets et notamment sa reconversion à l’issue de sa carrière de joueur.

«C’était peut-être la saison où il y a eu le plus d’amour avec les supporters»

Dimitri Payet a confirmé que son objectif était de revenir à l’OM lorsqu’il aura décidé de raccrocher les crampons. Il est également revenu sur sa dernière saison à Marseille avant son départ l’été dernier. Une année compliquée pour lui, mais qui a accentué son lien avec les supporters de l’OM : « Comme je l’ai dit récemment, je pense qu’au vu de la saison dernière, la saison où j’ai le moins joué, c’était peut-être la saison où il y a eu le plus d’amour avec les supporters . »

«C’est quelque chose qui me touche beaucoup»