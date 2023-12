Payet déballe tout sur son retour à l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il a quitté l’OM l’été dernier bien qu’il lui restait un an de contrat, Dimitri Payet a déjà prévu de faire son retour. Présent ce dimanche pour assister à la rencontre face à Clermont, le Réunionnais de 36 ans a indiqué qu’une reconversion était actée. S’il ne sait pas encore dans quel rôle, il a bien l’intention de faire son retour afin d’aider le club à grandir.

À contrecœur, Dimitri Payet a dû mettre un terme à son aventure à l’OM prématurément. Alors qu’il lui restait un an de contrat, le Réunionnais a été poussé vers la sortie l’été dernier. S’il a depuis rebondi au Brésil, où il s’est engagé jusqu’en 2025 avec Vasco de Gama, le meneur de jeu de 36 ans sait déjà ce qu’il fera une fois sa carrière de joueur terminée : revenir à l’OM.

Payet confirme sa reconversion à l’OM

« Il n’y a pas un plan, mais c’est vrai qu’il y a quelque chose de défini dans une reconversion », a confié Dimitri Payet au micro de Prime Vidéo , en marge de la rencontre entre l’OM et Clermont ce dimanche. « La dernière saison, comme je ne jouais pas, j’avais un rôle qui était complètement différent, je devais faire en sorte que tout le monde aille plutôt bien, je m’occupais plus des autres que de moi-même. Ça a été une expérience différente mais je pense que ça m’a apporté beaucoup . »

«L’objectif c’est de faire en sorte que Marseille continue à grandir»