OM : Un «miracle» a sauvé Gattuso

Arnaud De Kanel

La saison de l'OM ne tient pas à grand chose. Depuis la victoire face à l'Ajax, la chance a en quelque sorte tourné pour les Olympiens qui ont ensuite enchainé les victoires. Ce jour-là, l'OM avait bien été aidé par la grosse erreur du gardien des Néerlandais, coupable d'une faute improbable dans le temps additionnel. Un «miracle» pour Gennaro Gattuso selon Jérôme Alonzo.

L'OM a relevé la tête en peu de temps. En cas de succès en fin d'après-midi face à Clermont, les hommes de Gennaro Gattuso pourraient revenir à 6 points de l'OGC Nice, dauphin du PSG alors qu'on leur prédisait le maintien il y a encore deux semaines de cela. Jérôme Alonzo trouve que tout a basculé dans le bon sens depuis le match de Ligue Europa face à l'Ajax.

«On avait l'impression que rien ne se passait à Marseille»

« Il est bien possible que le gardien de l'Ajax ait fait basculer la saison des Olympiens. Sans plaisanter. Parfois, dans une saison où rien ne se passe comme prévu, il faut un petit coup de pouce du destin pour que tout bascule du bon côté. Jusqu'à ce match de Ligue Europa, on avait l'impression que rien ne se passait à Marseille », a déclaré l'ancien gardien de l'OM et du PSG pour La Provence . Il parle même d'un « miracle ».

«Ce miracle arrive dans le temps additionnel»