OM - Clermont : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La 16e journée de Ligue 1 se poursuit avec un match des extrêmes opposant un prétendant au podium à un club qui se bat pour son maintien dans l'élite. L'OM reçoit en effet Clermont ce dimanche à 17h05 au Stade Vélodrome. L'occasion pour les Marseillais d'accrocher le bon wagon pour revenir sur le Top 5 tandis que les hommes de Pascal Gastien tenteront de ramener des points précieux pour sortir dans la zone rouge. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

De retour en bonne forme après un début de saison poussif, l'OM a bien l'intention de poursuivre sa remontée au classement. A quelques jours de la trêve hivernale, les Marseillais veulent marquer le coup et reçoivent Clermont au stade Vélodrome ce dimanche à 17h05. A l'inverse, les hommes de Pascal Gastien espèrent conclure sur une bonne note une première partie de saison très délicate puisqu'ils pointent pour le moment à la place de lanterne rouge.

L'OM a des ambitions européennes, Clermont joue sa survie

Par conséquent, les objectifs de l'OM sont clairs. Après une début de saison poussif, les Marseillais ont redressé la barre et restent sur une série intéressante en Ligue 1 de trois victoires consécutives contre Rennes (2-0), l'OL (3-0) et Lorient (4-2). Une série stoppée par Brighton en Ligue Europa, mais qui n'empêche pas les Marseillais de rester ambitieux en Championnat. Une victoire permettra à l'OM de revenir sur le Top 5.



Pour Clermont, l'objectif sera complétement différent. La victoire de l'OL à Monaco vendredi laisse les Clermontois à la dernière place de Ligue 1, par conséquent, la mission maintien est engagée pour Pascal Gastien et ses hommes qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 7 dernières rencontres. Et avec 9 buts inscrits en 15 rencontres, Clermont possède de loin la plus mauvaise attaque de L1. Cependant, Clermont est plus efficace à l'extérieur cette saison puisque le club a gagné 2 de ses 3 victoires loin de ses terres, et inscrit 6 de ses 9 buts en dehors de son stade.

Quelles équipes pour OM - Clermont ?

Pour cette occasion, Gennaro Gattuso devrait insister sur son nouveau schéma tactique. Le 3-5-2 qu'il a mis contre l'OL porte ses fruits et le duo Vitinha-Aubameyang brille sur le front de l'attaque marseillaise et sera donc logiquement reconduit. A noter qu'avec la suspension de Jonathan Clauss, c'est Amir Murrilo qui occupera le poste de piston droit tandis qu'Azzedine Ounahi devrait débuter sur le banc.



La composition probable de l’OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Murillo, Veretout, Kondogbia, Harit, Lodi - Vitinha, Aubameyang



Du côté de Clermont, il faudra faire sans Johan Gastien, toujours blessé. Pour le reste, ce sera bien un 4-3-3 qui sera aligné au Vélodrome ce dimanche avec notamment quatre joueur à vocation offensive. Les Clermontois viennent donc à Marseille avec des ambitions.



La composition probable de Clermont : Diaw - Zeffane, Pelmard, Seidu, Borges - Gonalons, Keita - Allevinah, Cham, Rashani - Kyei

Où et quand voir le match ?

L'OM reçoit donc Clermont ce dimanche à 17h05 au Stade Vélodrome. Une rencontre à suivre sur Prime Vidéo et Canal+ Foot, mais également sur l'application MyCanal. A noter que c'est Gaël Angoula qui sera arbitre de ce match.