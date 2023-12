OM : «J'ai un peu peur», l'aveu étonnant de Gattuso

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, l'OM reçoit Clermont au Stade Vélodrome, et ce, pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a avoué qu'il avait « un peu peur » avant cette rencontre, et ce, parce que son équipe a « plus à perdre qu'à gagner ».

Pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1, l'OM doit se frotter à Clermont au Stade Vélodrome ce dimanche après-midi. Sixième du championnat avant ce week-end, le club phocéen doit empocher les trois points s'il ne veut pas être trop distancé par les équipes en tête du classement. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Gennaro Gattuso a annoncé la couleur avant le duel entre l'OM et Clermont. Et le coach marseillais a avoué qu'il n'était pas serein avant le lancement de cette rencontre.

«On a plus à perdre qu'à gagner»

« Le dernier match de Clermont, ils ont joué en 4-4-2. Les derniers matchs, ils avaient joué à trois. Ils ont fait un bon match contre Lille. J'attends de mes joueurs de la qualité, de la vitesse et de bien travailler. Contre Brighton, les attaquants étaient éloignés et désunis. Mais ils savent ce qu'ils doivent faire » , a confié Gennaro Gattuso, avant d'en rajouter une couche.

«Penser que ce sera facile est une mauvaise chose»