Mercato : Deschamps lâche une blague après avoir plombé les plans de Zidane

Alors que Zinedine Zidane s’imaginait prendre les rênes de l’équipe de France au sortir de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps arrivant au terme de son contrat, ce dernier a finalement prolongé à la tête des Bleus jusqu’en 2026. Un sujet sur lequel est revenu avec humour l’actuel sélectionneur tricolore.

Finaliste de la Coupe du monde au Qatar quatre années après le sacre en Russie, Didier Deschamps n’est pas passé loin d’un doublé historique. La défaite contre l'Argentine de Lionel Messi ne l’a pas empêché de prolonger son contrat à la tête de l’équipe de France, et ce jusqu’en 2026, l’officialisation tombant dans les jours qui ont suivi lors de l’Assemblée générale de la FFF. Un coup dur pour Zinedine Zidane, libre après son départ du Real Madrid en mai 2021, qui avait fait des Bleus sa priorité pour un retour. Un an après, Didier Deschamps est revenu avec humour sur l’annonce de ce nouveau bail.

« Cette année je ne vais pas vous annoncer la prolongation de mon contrat »

« Je voudrais vous rassurer. Cette année je ne vais pas vous annoncer la prolongation de mon contrat », a lâché ce samedi Didier Deschamps à l’Assemblée générale de la Fédération Française de Football, à quelques mois du début de l’Euro 2024.

« L’Euro ? Nous ferons en sorte d’aller le plus haut possible »