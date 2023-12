Equipe de France : Banni par Deschamps, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sa dernière sélection remonte à novembre 2017. Auteur d'un doublé face à l'Allemagne, le buteur alors à Arsenal espérait intégrer le groupe France pour participer à la Coupe du monde en Russie. Mais finalement, Didier Deschamps a décidé de se passer de ses services, comme en 2016. Aujourd'hui, le buteur de l'OL semble avoir tiré un trait sur la sélection.

En attaque, la concurrence est fort en équipe de France. Difficile pour certains profils comme Alexandre Lacazette de se frayer, aujourd'hui, une place chez les Bleus . Mais il y a quelques années, le buteur lyonnais semblait en bonne position pour intégrer durablement le groupe de Didier Deschamps, notamment avant le Mondial 2018. Mais le sélectionneur avait privilégié d'autres profils. Lors d'un entretien accordé à Oh my Goal, Lacazette est revenu sur cette déception.

Snobé par Deschamps, ce buteur passe un coup de gueule ! https://t.co/QD84hSxwlt pic.twitter.com/hEagefwtlK — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

Snobé par Deschamps, Lacazette lâche ses vérités

« Il m'a fallu un temps pour comprendre. Puis après, dans le monde du foot, ça parle beaucoup. Les journalistes commentent beaucoup de choses. Donc y'a beaucoup de choses qui me sont revenues. Après, j'ai compris que c'était évident. Ma non-sélection en 2018 est plus douloureuse que celle de 2016. Parce qu'il y a les copains, parce que sur mon dernier match je mets un doublé contre une grande nation. Et à ce moment-là de ma carrière, en tant que joueur affirmé qui peut assumer les matchs sous haute pression, ça fait encore plus mal » a lâché Lacazette.

« Je me dis que ça ne sert plus à rien d'espérer »