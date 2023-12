Polémique raciste : Galtier se défend face à un joueur de l'équipe de France

Jean de Teyssière

Ce vendredi 15 décembre marque le début du procès de Christophe Galtier, au tribunal correctionnel de Nice. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice et du PSG est accusé de discrimination et harcèlement moral durant son année passée dans le club azuréen. Présent pour se défendre, l'actuel entraîneur de Al-Duhail au Qatar a répondu aux accusations de Jean-Clair Todibo, qui a annoncé avoir subi des pressions de la part de son ancien entraîneur pour qu'il rompe son jeûne durant lors du ramadan.

Ce vendredi matin s'est ouvert le procès de Christophe Galtier, accusé de discrimination et de harcèlement moral. L'ex-entraîneur du PSG a notamment été pointé du doigt par le défenseur international français, Jean-Clair Todibo, qui l'accuse de lui avoir demandé de rompre son jeûne durant le ramadan.

«J'avais pour Jean-Clair Todibo, plus que de l'affection»

Interrogé sur les propos de Jean-Clair Todibo, Christophe Galtier se défend, relayé par Le Parisien : « Ses propos sont déformés. J'avais pour Jean-Clair Todibo, plus que de l'affection. (…) Monsieur Gioria, qui est sûrement la personne la plus raciste que j'ai rencontrée dans le football, m'avait fait part de ce qu'il s'était passé la saison précédente pendant le ramadan. Il me dit : c'était le vrai bordel, les joueurs arrivaient en retard, certains dormaient, sur le sol d'autres sur le banc, et notamment Monsieur Todibo. Je prends acte de cet échange, il doit y avoir six personnes autour. »

Benoît Saint-Denis ne croit pas au projet PSG MMA https://t.co/GYFH32wSn1 pic.twitter.com/N2ZJEER7vp — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

« Je reçois Todibo dans un bureau et je lui parle donc de comment il allait gérer le jeûne»