Un joueur du PSG raconte son incroyable calvaire

A la suite d'un grave accident survenu en mai dernier, Sergio Rico est passé tout proche du décès. Hospitalisé pendant presque trois mois, le gardien du PSG est toujours en convalescence. Au cours d'un entretien accordé à la radio espagnole la COPE, l'ancien joueur de Fulham est revenu sur le terrible calvaire qu'il a vécu durant toute son hospitalisation.

Il n'a failli ne plus jamais rejouer au football. Victime d'une grave chute à cheval au mois de mai dernier, Sergio Rico a frôlé la mort. Sorti d'affaire en août, le gardien du PSG est toujours en rémission. S'il a fait une brève apparition sur la pelouse du Parc des Princes lors de PSG-Newcastle (1-1) en Ligue des champions, le 28 novembre dernier, l'international espagnol (1-1) n'est pas encore apte à faire son retour sur les pelouses.

« J'ai perdu près de 20 kilos »

Dans une interview accordée à la radio espagnole la COPE , Sergio Rico est revenu sur sa période d'hospitalisation, longue de presque trois mois. « J'ai perdu près de 20 kilos. Je pensais peser autour de 91-92 kilos, je suis descendu à 73. Oui, maintenant j'ai récupéré, je suis maintenant à 88. On le voit physiquement. Quand je suis sorti de l'hôpital, je regarde les photos et je dis 'oh mon dieu'. J'étais un cure-dent. Nous avons tout vu si sombre. C'est dur et difficile, ma famille venait me rendre visite et n'avait aucune réponse, elle voyait seulement une personne endormie » .

« Au final, j'ai été celui qui a le moins souffert »