PSG : Il annonce son envie de revenir très vite !

Victime d'un accident à cheval au mois de mai dernier, Sergio Rico est passé tout proche de la mort. Après quasiment trois mois d'hospitalisation, le gardien du PSG est actuellement en convalescence. Dans une interview accordée à la radio espagnole la COPE, Sergio Rico a donné de ses nouvelles et fait part de son envie la plus pressente de retrouver les terrains de football.

Il est passé tout proche de la mort. A la suite d'un grave accident à cheval survenu en mai dernier, Sergio Rico est toujours en rémission. Bien qu'il ait fait part de sa présence au Parc des Princes lors du match nul entre le PSG et Newcastle (1-1) en Ligue des champions le mois dernier, l'Espagnol n'est pas encore prêt de faire son grand retour sur les pelouses.

« J'ai hâte de reprendre la routine, de me sentir footballeur »

Au cours d'un interview accordée à la radio espagnole la COPE , Sergio Rico s'est livré sur sa situation actuelle. « Pour l'instant, je suis toujours à Séville, je n'ai pas encore obtenu à 100 % le feu vert médical. Je reste à Séville pour des examens, pour éviter de prendre l'avion à chaque fois que je dois venir. Je sors marcher, essayant de retrouver la force dans mes jambes. Je dors à merveille, comme un bébé. J'ai hâte que le médecin me donne un peu plus de liberté. Avec plus d'enthousiasme, j'ai hâte de reprendre la routine, de me sentir footballeur. J'ai hâte de reprendre » .

