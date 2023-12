PSG : Il lâche un coup de pression à Luis Enrique en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la qualification arrachée par le PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund, Christophe Dugarry n'a pas manqué de fustiger la prestation parisienne après ce nul en Allemagne (1-1). Il ne manque pas non plus de prévenir Luis Enrique en espérant que son équipe progresse rapidement pour le mois de février.

Contraint de gagner pour assurer la première place de son groupe, le PSG s'est contenté d'un nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Malgré de nombreuses occasions ratées, les Parisiens se suffiront de ce résultat qui les envoie en huitième de finale de la Ligue des champions. Cependant, Christophe Dugarry est très loin d'être convaincu par la prestation du PSG.

PSG : Mbappé a plombé un transfert à 300M€ ! https://t.co/cpI1pW3x2X pic.twitter.com/RUX73KusIS — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

«Je vois le PSG qui ne progresse sur aucun domaine»

« Je veux bien qu’on débatte sur le plus important, entre le résultat et la manière de jouer. On a le droit de ne pas être d’accord. Mais une fois qu’on a dit ça, comment on peut dire que le PSG a réussi son match quand on montre autant de fébrilité derrière et devant? Le seul qui n’a pas été fébrile avait 17 ans (Zaïre-Emery). Il y a des têtes et des pieds qui tremblent. Comment on peut dire que c’est un match réussi? J’ai l’impression d’être un extraterrestre. L’attaque coûte 350 millions d’euros et ils sont incapables de marquer. Luis Enrique explique à chaque match qu’il a eu plus d’occasions que son adversaire, je m’en fiche de ça! Je vois le PSG qui ne progresse sur aucun domaine et qui est sauvé par un gamin », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC .

«J'espère bien que le PSG sera plus fort en février comme le dit Luis Enrique»