PSG : Il se sert de Zidane pour allumer Mbappé

Champion du monde 1998 et chroniqueur sur RMC, Christophe Dugarry n'a pas hésité à tacler Kylian Mbappé, après sa prestation timide face au Borussia Dortmund ce mercredi (1-1). L'ancien attaquant de l'OM a établi une comparaison avec son ancien coéquipier Zinédine Zidane, qui ne lésinait pas ses efforts, notamment sur le plan défensif.

Malgré la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, Christophe Dugarry n'a pas hésité à s'en prendre au club parisien sur les antennes de RMC ce jeudi. Le champion du monde 1998 a pointé du doigt l'attitude de Kylian Mbappé. Selon lui, la star parisienne aurait dû montrer l'exemple en faisant l'effort, notamment sur le plan défensif.

« Je lui reproche son attitude »

« Je lui reproche son attitude. Il se savait attendu, il devait être le leader de cette équipe. Ses qualités ne sont pas à remettre en cause, mais il n’a pas montré l’exemple dans le pressing, le contre-pressing. Il ne se sent concerné par aucune tâche défensive. Il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à trois-quatre mètres de lui. Quand on veut être le leader du PSG, il ne faut pas penser qu’on brille toujours en étant décisif. L’exemplarité est capitale dans ce genre de match. J’ai vu un Mbappé passif. Il n’a harangué ses coéquipiers qu'à la fin. Il aurait dû le faire avant » a lâché Christophe Dugarry au micro de Rothen S'Enflamme.

Dugarry compare Zidane à Mbappé