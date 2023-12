Neymar et Messi ont quitté le PSG, Mbappé va le regretter ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a lancé un tout nouveau projet, n'hésitant pas à se débarrasser de Neymar et de Lionel Messi. D'après Edouard Cissé, le club de la capitale a besoin de temps pour bâtir son projet et pouvoir rivaliser avec les plus grosses équipes européennes. Selon l'ancien milieu de terrain du PSG, Kylian Mbappé est trop esseulé actuellement.

Lorsque la saison 2022-2023 s'est achevée, le PSG a décidé de reprendre tout à zéro. En effet, le club de la capitale a fait un grand ménage dans son effectif, se séparant même de Lionel Messi, Neymar et de Marco Verratti. En parallèle, la direction du PSG a recruté douze nouveaux joueurs : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Toutefois, à en croire Edouard Cissé, ces recrues ne sont pas encore capables d'épauler suffisamment Kylian Mbappé au PSG.

«Cette équipe n'est pas prête»

« Quand je dis que c'est un PSG en transition, ça veut dire que je ne crois pas à une grosse campagne dès cette saison. Cette équipe n'est pas prête, elle ne peut pas jouer City ou le Real qui sont des équipes solides avec des valeurs sûres, mais ça correspond aussi à ce nouveau projet. Quand tu laisses partir Neymar et Messi et que tu regardes le profil des joueurs qu'ils ont pris, c'est un projet sur 2-3 ans » , a confié Edouard Cissé, avant d'en rajouter une couche.

«Neymar et Messi faisaient peur aux adversaires»