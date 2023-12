Une menace inattendue pour le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parmi les adversaires potentiels du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions figure la Real Sociedad, qui apparaît sur le papier comme le meilleur tirage possible pour la formation parisienne, terminant deuxième de son groupe derrière le Borussia Dortmund. Gare toutefois au surprenant club basque, invaincu dans la compétition.

Après son nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1) mercredi, le PSG a terminé sa phase de poules de Ligue des champions à la deuxième place du groupe F, ce qui devrait l’amener à tirer du lourd pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sans compter le fait que le PSG disputera son match retour à l'extérieur. Le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid, Arsenal, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, apparaissent comme des adversaires potentiels pour le PSG, tout comme la Real Sociedad.

Le PSG fait craquer Kylian Mbappé ! https://t.co/u23ku6IbKq pic.twitter.com/wsway2ckWc — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

La Real Sociedad a fini invaincu de sa poule

A première vue, les supporters du PSG croiseront les doigts pour hériter de la surprise espagnole, en tête du groupe D avec trois victoires et trois nuls au compteur après avoir croisé la route de l’Inter, Benfica et Salzbourg. Mais la formation basque apparaît comme une menace fantôme, avec dans ses rangs notamment Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal et Brais Méndez. Frédéric Hermel ne cachait pas tout le bien qu’il pensait de cette surprenante Real Sociedad dans l’ After Foot le mois dernier.

«Ça part dans tous les sens»