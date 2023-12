Mercato - PSG : Un échec à 150M€ est dénoncé !

Alexis Brunet

Encore une fois mercredi soir face au Borussia Dortmund, Luis Enrique avait décidé d'aligner Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque parisienne. Une décision qui peut surprendre car le PSG possède deux joueurs pouvant évoluer à ce poste, en la personne de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Pour Édouard Cissé le recrutement des deux buteurs est pour l'instant un échec.

Comme la saison dernière, le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais le club de la capitale a fini deuxième de son groupe. Le champion de France n'a pas réussi à obtenir mieux qu'un match nul sur la pelouse de Dortmund, et c'est donc le club allemand qui a terminé premier.

Mbappé était aligné en pointe

Les attaquants du PSG n'ont pas été en réussite, et c'est Warren Zaïre-Emery qui a offert le point du match nul (1-1) à Paris. Titularisé en pointe face à Dortmund, Kylian Mbappé a eu des occasions de briller, mais il n'a pas réussi à trouver la faille. Le champion du monde était notamment proche d'ouvrir le score en début de match, mais Niklas Süle l'en a empêché d'un sauvetage miraculeux.

Cissé dénonce une erreur à 150M€ du PSG