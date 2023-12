Mercato : Grosse annonce pour l'avenir de ce joueur du PSG

Thibault Morlain

A l'approche du mercato hivernal, certains évoquent la possibilité que le PSG recrute au poste d'arrière gauche en janvier. Et si la solution était trouvée avec le retour de Juan Bernat, actuellement prêté à Benfica ? Alors que l'avenir de l'Espagnol a dernièrement fait l'objet de rumeurs, son agent a souhaité mettre les choses au point.

Au PSG, le poste d'arrière gauche suscite quelques craintes. Si Lucas Hernandez est titulaire, derrière, les solutions manquent un peu étant donné la blessure de Nuno Mendes. Luis Enrique bricole ainsi régulièrement en repositionnant Nordi Mukiele, tandis que Layvin Kurzawa n'a joué que 8 minutes cette saison. Un arrière gauche débarquera-t-il alors au PSG en janvier ?

PSG : Mbappé est en colère, c’est confirmé ! https://t.co/UqAH4fXfxO pic.twitter.com/cfVZfOMojK — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

A peine parti du PSG, déjà de retour ?

A défaut de recruter un nouveau joueur, le PSG pourrait récupérer l'un de ses éléments prêtés. Durant l'été, le club de la capitale avait prêté Juan Bernat au Portugal, à Benfica. Mais ça ne se passe pas très bien pour l'Espagnol, qui joue peu à cause de blessures. Ainsi, certaines rumeurs annonçaient que Bernat pourrait envisager de partir en janvier, n'étant pas heureux au Portugal.

« Bernat est très heureux à Benfica »