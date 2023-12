Un joueur du PSG fait le buzz... sur Call of Duty !

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, le PSG dispute certainement son match le plus important depuis le début de la saison. N'étant pas encore qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale se déplace à Dortmund pour y affronter le Borussia. Et à quelques heures de ce choc très important, Layvin Kurzawa a fait parler de lui pour une raison insolite.

Le PSG sera-t-il au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ? On le saura ce mercredi soir après la rencontre face au Borussia Dortmund. Ce match est donc plus important que jamais pour le club de la capitale. La tension et la concentration sont au maximum à quelques heures de ce rendez-vous décisif pour le PSG...

Le PSG à Dortmund, Kurzawa sur Call of Duty

Le PSG va donc jouer son avenir européen ce mercredi soir, mais de son côté, Layvin Kurzawa a passé du bon temps... sur Call of Duty. En effet, ce mardi, le latéral parisien était en live sur ses réseaux sociaux et on a pu le voir jouer à Warzone. De quoi interpeller les fans parisiens, qui n'ont pas manqué de l'interpeller dans les commentaires, s'interrogeant sur pourquoi Kurzawa jouait aux jeux vidéo à quelques heures d'un match si important.

Je pleure sa mère https://t.co/NixnIAuBxd pic.twitter.com/SkaJu8PHgJ — Mazza (@190mazza) December 12, 2023

Pas dans le groupe de Luis Enrique

Le fait est que Layvin Kurzawa n'est pas forcément concerné par cette rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund. En effet, alors que le groupe de Luis Enrique a fait le voyage jusqu'en Allemagne, l'international français n'a lui pas été convié, n'étant pas convoqué avec le PSG pour cette rencontre.