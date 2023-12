Il annonce du lourd et dévoile le «héros» du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG joue son avenir européen avec ce déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund. Une victoire et la première place du groupe sera assurée. Dans le cas contraire, tout dépendra du résultat entre Newcastle et l’AC Milan. Mais pour éviter une élimination, le PSG pourra compter sur un grand Kylian Mbappé comme le prédit Jérôme Rothen.

Alors que le PSG joue une partie de son avenir européen mercredi soir avec son déplacement à Dortmund, Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé, suspendu. Un gros coup dur pour les Parisiens, mais Jérôme Rothen est persuadé que le héros du match sera Kylian Mbappé.

Une légende du PSG prend position pour le transfert de Mbappé https://t.co/DC0l1PiyzY pic.twitter.com/JuVhx2zj6F — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

«C’est lui qui doit être le héros»

« Est-ce que la réussite du PSG à Dortmund passe surtout par Mbappé ? Oui, c’est une certitude. Le PSG doit gagner à Dortmund. Et qui va te faire gagner ce genre de rencontre, ce sont les grands joueurs. Kylian est le patron de cette équipe, à lui de prendre ses responsabilités. C’est lui qui doit être le héros sur le match de Dortmund », lâche l’ancien numéro 25 du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«Je suis persuadé qu’il sera au rendez-vous mercredi soir»