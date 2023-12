Le clan Mbappé prépare un gros coup au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement considéré comme étant le nouveau phénomène du PSG, Warren Zaïre-Emery s'apprête à y prolonger son contrat conformément aux révélations exclusives du 10sport.com. Et il semblerait que son agent, Jorge Mendes, ait du souci à se faire puisque l'entourage de Kylian Mbappé envisagerait de gérer les intérêts du jeune crack du PSG.

Le PSG s'apprête à faire une grande annonce au sujet de Warren Zaïre-Emery ! Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, un accord total a été trouvé pour la prolongation de contrat du jeune milieu de terrain de 17 ans, et le club de la capitale attendra mars prochain que son titi devienne majeur pour officialiser la nouvelle. Une prolongation qui va donc faire les affaires du PSG ainsi que celles de l'agent de Zaïre-Emery, le célèbre Jorge Mendes, qui pourrait pourtant perdre la main dans ce dossier.

PSG, Real Madrid… Le prochain club de Mbappé est annoncé https://t.co/xnREEE6uFr pic.twitter.com/Lm8NZbIBoV — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« Le clan Mbappé veut récupérer Zaïre-Emery »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a fait une révélation pour le moins inattendue en expliquant que l'entourage de Kylian Mbappé mettait tout en oeuvre pour récupérer au plus vite la gestion de la carrière du jeune milieu de terrain du PSG : « Attention, il y a de la concurrence pour s’occuper de Zaïre-Emery. Le clan Mbappé cherche à le récupérer », assure Riolo.

Jorge Mendes est fan