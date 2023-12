Borussia Dortmund - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund pour tenter de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En cas de victoire, les hommes de Luis Enrique sont assurés d'accéder au tour suivant en C1 et de terminer premiers du groupe F. Au contraire, s'ils perdent des points, les Parisiens risquent d'être reversés en Ligue Europa. Le PSG a donc son destin entre les mains.

Lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du groupe de la mort. En effet, le club parisien est tombé sur le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Après avoir très bien lancé sa campagne européenne face au BVB au Parc des Princes (victoire 2-0), la bande à Kylian Mbappé est malheureusement tombée de haut au St-James' Park de Newcastle (défaite 4-1). Ayant dû affronter l'AC Milan deux fois de suite, le PSG s'est d'abord imposé à domicile, avant de s'incliner à l'extérieur sur la pelouse de San Siro (3-0, 2-1). Et lorsqu'ils ont retrouvé les Magpies à Paris, les hommes de Luis Enrique ont arraché le point du nul dans les ultimes instants de la rencontre, et ce, grâce à un penalty transformé par leur star Kylian Mbappé.

Le PSG a son destin entre les mains

Avant d'affronter le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG est actuellement deuxième de la poule F. En effet, le BVB compte actuellement 10 points et est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la C1. De son côté, le PSG a 7 points, devant l'AC Milan et Newcastle, à égalité avec 5 unités. Par conséquent, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est maitre de son destin. En effet, le PSG accédera au tour suivant et sera premier de sa poule s'il l'emporte contre le Borussia Dortmund ce mercredi soir. En cas de résultat nul face au BVB, l'écurie rouge et bleu doit espérer le même résultat entre l'AC Milan et Newcastle ou une victoire des Italiens. Enfin, en cas de défaite au Signal Iduna Park, les Rossoneri et les Magpies doivent se neutraliser pour que le PSG soit qualifié pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions.

